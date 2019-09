FdI e il clima: «Greta è la risposta sbagliata, disgustosi i suoi genitori» - VIDEO

«Non fate i "gretini" approfondite in maniera scientifica questi temi, che rappresentano una sfida per il futuro». Angelo Eliantonio, capogruppo Fratelli d'Italia in consiglio comunale, si scaglia in un video contro l'immagine di Greta Thunberg. Un' immagine, sostiene Eliantonio, che i genitori stessi della giovane attivista hanno «consegnato all'industria delle energie alternative e al marketing». La scienza, per Eliantonio «deve essere meno politicizzata, ma la politica sul clima deve avere fondamenti scientifici». Il riferimento è, in particolare, all'inquinamento provocato dalle industrie dei Paesi emergenti: «Perché Greta non mette in discussione anche questo?».