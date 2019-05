Piazza invasa dai mozziconi di sigaretta, ci pensa un gruppo di volontari – VIDEO

Si sono dati appuntamento in piazza Cavour e con guanti in lattice, barattoli e tanta pazienza, l’hanno ripulita dai mozziconi di sigaretta abbandonati dagli incivili. I ragazzi del movimento studentesco Friday for Future Ancona hanno replicato l’iniziativa di alcuni giorni fa. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare la cittadinanza sui cambiamenti climatici e ambientali anche in prospettiva locale. Nel corso del pomeriggio il sindaco Valeria Mancinelli si è complimentata con i ragazzi.