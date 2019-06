La falesia frana due volte in un'ora, paura tra i bagnanti - GUARDA IL VIDEO

Numana, spiaggia del Frate, ore 10:30 di martedì 11 giugno. Un pezzo di falesia è venuta giù spaventando una cinquantina di bagnanti che prendevano il sole. La scena si è ripetuta circa un'ora dopo. Fortunatamente non ci sono stati feriti anche perché l'episodio è avvenuto in una porzione di litorale interdetto alla balneazione. A immortalare e documentar el'accaduto è stato Roberto Bruni, un ragazzo di Loreto che si trovava a poche decine di metri dalla caduta. Diverse famiglie si sono trovate a circa una cinquantina di metri dal polverone visibile anche a distanza e in acqua c'erano alcuni bambini che facevano il bagno. LA spiaggia del Frate era stata interessata da una frana anche lo scorso anno e proprio in questo periodo dell'anno. Il video ha già fatto il giro dei social network.