Cavalli e delfini ko: «Restaurate questa fontana» - GUARDA IL VIDEO

Acqua spenta, crepe, alghe e rifiuti abbandonati nella vasca. La Fontana dei Cavalli di piazza Roma versa sempre più nel degrado tra l'inclemenza del tempo e dei vandali che l'hanno bersagliata diverse volte. Resta di una bellezza unica, che non è sfuggita ai residenti e ai turisti rapiti dall'opera settecentesca firmta Lorenzo Daretti e Gioacchino Varlè. Il biglietto da visita però non è certamente quello che ci si aspetta da un monumento in pieno centro. Gli anconetani sperano nel restauro.