Il caldo non molla e lui ha scelto la fontana di piazza Fratelli Rosselli, antistante la stazione ferroviaria, per rinfrescarsi. Un uomo è entrato a torso e piedi nudi nella fontana che si trova al centro della rotatoria, all'inizio di via Giordano Bruno, in barba alle regole sul vivere civile e non sapendo di essere ripreso da un passante. UIl tutto con la sicurezza di chi si muove nel bagno di casa.