Strage in discoteca: ha perso due cugine, ora cura gratis i ragazzi feriti - VIDEO

Francesca Vitali lavora come fisiatra e fisioterapista nel centro Fisiolab di Corinaldo. La notte tra il 7 e l’ 8 dicembre nella strage della Lanterna Azzurra ha perso due cugine, Asia Nasoni e Benedetta Vitali. Da quella notte per lei è cambiato tutto, anche la missione del suo lavoro. Francesca infatti ha deciso di offrire gratis le sue cure ai ragazzi che quella notte erano nel locale di via Madonna del Piano. Le sue non sono solo prestazioni mediche, Francesca offre anche ascolto: “Da una parte vogliono dimenticare quella notte e tenere il dolore per loro, quando poi ci prendo confidenza provo anche a sdrammatizzare, anche se per me è difficile. A quel punto si lasciano sfuggire delle cose e sto raccogliendo molte testimonianze. Mi vedono come quell’angelo che sta mettendo a posto le loro ferite, ma inconsapevolmente sono anche loro che curano le mie”.