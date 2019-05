Sosta selvaggia in piazza Roma, i furgoni degli ambulanti vengono allontanati - VIDEO

Furgoni che sostano davanti alle attività commerciali ben oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Una scena che si ripete spesso in piazza Roma ma che nei giorni della fiera è diventato un problema insopportabile per chi gestisce i negozi in piazza e dintorni. La fila di veicoli schierata davanti alla fontana, lato via Carducci, ostruisce insegne e vetrine ma la rabbia è soprattutto volta a chi non rispetta la bellezza e la storia della piazza, utilizzandola come parcheggio abusivo. Il personale della Blu Nautilus, impiegato per la sicurezza della fiera, ha provveduto ad allontanare i veicoli degli ambulanti che non avevano il permesso per restare lì.