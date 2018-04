La fiera di San Ciriaco cambia location: «Va bene così e vi diciamo perché» - VIDEO

Dall’1 al 4 maggio le 432 bancarelle ammesse alla fiera di San Ciriaco non saranno installate al Viale della Vittoria bensì lungo Corso Garibaldi, corso Stamira e via XXIX settembre. Dopo dieci anni la manifestazione cambia location perché gli attraversamenti pedonali di via Vecchini e via Giannelli avrebbero potuto creare problemi alle prescrizioni previste alla circolare Minniti in tema di sicurezza nei pubblici eventi. Abbiamo raccolto l’opinione di chi lungo quell’itinerario ci lavora quotidianamente o, semplicemente, ci passeggia.