Festa della Marina, Ancona si veste da La Spezia: l’arrivo delle navi militari- VIDEO

Lunedì al Porto Antico sarà celebrata la festa della Marina Militare, forse alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel giorno del centenario dell’impresa di Premuda. Nei giorni scorsi le unità navali sono arrivate nello scalo dorico e a rubare l’occhio è stato l’ingresso in porto dell’incrociatore portaeromobili Giuseppe Garibaldi. Abbiamo incontrato il capo del corpo piloti del porto di Ancona, Augusto Selva, che è salito in plancia e ha guidato il colosso fino al molo Rizzo. In porto ci sono anche la Nave Scuola Palinuro, le unità Galatea e Borsini, la fregata Luigi Rizzo e i sommergibili Romeo Romei e Pietro Venuti. Ad attendere i battelli c’era anche il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Rodolfo Giampieri. Le navi saranno visitabili a bordo con giorni e orari differenti fino all’11 giugno, con eccezione di “Galatea” e Borsini” su cui si potrà salire fino al 13 giugno.