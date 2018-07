Docce di coriandoli, fumogeni e scherzi: la piazza è una bolgia per i nuovi dottori – VIDEO 

Dopo la proclamazione da parte del Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Sauro Longhi, è cominciata la festa per i 416 neolaureati che hanno ricevuto le pergamene in piazza Roma. I più sobri si sono limitati a offrire spumante e a sparare coriandoli, ma c’è chi si è ritrovato con una tavoletta di water appesa al collo e con dei fumogeni in mano. Ecco alcuni dei modi, alcuni piuttosto eccentrici, di festeggiare i nuovi dottori.