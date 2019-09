Ammalia con la Ferrari ma ha il cappellino Mercedes: siparietto in porto - VIDEO

«Sì, ma non puoi andare in giro sulla Ferrari con il cappellino della Mercedes» e giù risate da ambo le parti. Il siparietto si è svolto al benzinaio del Mandracchio dove una Ferrari si è fermata a fare rifornimento. L'auto faceva parte di un gruppo di vetture sportive sbarcate in mattinata da un traghetto proveniente dalla Grecia e ha attirato l'attenzione di alcuni presenti. Qualcuno ha notato il cappello indossato dal proprietario e, facendo riferimento alla storica rivalità tra Ferrari e Mercedes nel mondiale di Formula Uno, ha bonariamente ripreso il fortunato automobilista olandese. Dopo lo scambio di battute tra le risate lui ha sorriso, ha salutato tutti e ha acceso il motore dando vita alla seconda parte dello spettacolo, quello per le orecchie: l'inconfondibile rombo di Maranello.