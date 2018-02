Ristorante di lusso, si o no? La voce della città sulle sorti del vecchio faro - VIDEO

Oggi è un antico faro in disuso che svetta sul Colle dei Cappuccini, un giorno potrebbe diventare un ristorante di lusso. Il demanio vuole recuperare l’antica lanterna che domina Ancona dal 1859 e sta vagliando la proposta di una ditta piemontese per la concessione trentennale del sito in disuso. Novità potrebbero arrivare entro la prossima primavera. I gruppi consiliari SEL-ABC e Ancona 60100, contrari all’idea, hanno chiesto l’intervento del consiglio comunale. L’ipotesi ristorante non piace neppure a Legambiente, preoccupata anche sul versante viabilità. Lo stesso timore è stato espresso anche da alcuni cittadini, ma non mancano gli anconetani a favore. Queste sono le voci della città.