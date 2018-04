Aria irrespirabile, commissione rovente: la rabbia dei cittadini - VIDEO

La Commissione consiliare Ambiente di del 18 aprile è stata aperta ai cittadini per affrontare il tema delle esalazioni che hanno invaso Falconara nei giorni scorsi. Residenti inferociti contro la gestione dell’emergenza da parte del tavolo tecnico ma anche per la comunicazione ritenuta poco efficace e tempestiva. Nel corso dell’assemblea l’Assessore comunale all’Ambiente Matteo Astolfi ha annunciato che il 20 aprile il Comune presenterà parere negativo al Ministero dell’Ambiente in merito all’Autorizzazione Ambientale Integrata per la raffineria Api.