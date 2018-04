Aria irrespirabile e pioggia di schiuma: «Ecco le nostre giornate da incubo» - VIDEO

Qualcuno non l’ha sentita, altri non ne possono più. C’è chi afferma senza mezzi termini che si tratta di una bufala e chi invece si dice preoccupato. L’odore pestilenziale che ha invaso Falconara negli ultimi giorni è al centro dell’attenzione in città e dintorni. Stamattina alcuni istituti scolastici hanno tenuto le finestre chiuse con i bambini in classe per evitare che l’odore nauseabondo dovuto allo sversamento da un serbatoio Api durante la bonifica di giovedì entrasse nelle aule. Ma il particolare agghiacciante è forse la schiuma che nella tarda mattinata di oggi è comparsa nel cielo falconarese per poi depositarsi a terra.

Intanto si mobilita anche la politica con i rappresentanti locali e regionali del Movimento 5 Stelle che, da stamattina, sono in centro a Falconara per protestare contro la situazione e chiedere al sindaco e alle istituzioni di rispondere alla domanda che più di tutte attanaglia l'opinione pubblica: che cosa è questo odore?