L'eremita anconetano: «La gente distrugge tutto, perciò ho fondato la mia tribù» | VIDEO

A 22 anni ha deciso che quello che noi chiamiamo “mondo ordinario” non faceva per lui. Fabrizio Cardinali, 62enne falconarese, ha lasciato la sua famiglia e, dopo un lungo periodo di vita in comune dentro diverse realtà italiane, ha deciso di fondare a Cupramontana la tribù delle “Noci sonanti”. Vive con il figlio Siddhartha, 13 anni, a cui fa anche da maestro e nella fattoria di via Torre riceve chiunque voglia staccarsi dalla società consumistica e vivere per un periodo di soli frutti della natura. Fabrizio e Siddhartha sono i protagonisti del film “Noci sonanti”, regia di Damiano Giacomelli e Lorenzo Raponi, presentato ieri al Lazzabaretto Cinema. Questa è la loro storia e il loro stile di vita.