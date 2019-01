Bomba day, lo strano caso del civico 77 – VIDEO

Via Tiziano è parzialmente interessata dall’evacuazione del prossimo 20 gennaio e la zona rossa finisce in corrispondenza del civico 75. Chi vive al numero 77 potrà stare in casa. L’aspetto curioso è che i due numeri civici fanno parte dello stesso identico stabile. Il raggio di sicurezza (800 metri dal luogo del ritrovamento dell'ordigno) è stato individuato dai militari del Genio Ferrovieri e in questo punto della città si è creata una situazione a dir poco surreale.