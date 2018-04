I vigili del fuoco sono intervenuti oggi a Genga in località Pontechiaradovo per assistenza e ricognizione con droni alla demolizione di uno sperone di roccia instabile. Le operazioni di verifica sono iniziate ieri con il monitoraggio della parete e dell'area limitrofa da parte del personale SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei vigili del fuoco per pianificare in sicurezza l'intervento.