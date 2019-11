Esplode la cisterna, operaio ferito: il piazzale dei tir è off-limits | VIDEO

L'esplosione di una cisterna che trasportava bitume è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi. L'incidente, avvenuto nel piazzale della Cooperativa Autotrasporti CAF di Fiumesino, ha coinvolto un operaio albanese di 48 anni che è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti per mettere in sicurezza il posto e per ricostruire le cause dell'accaduto. Secondo alcune testimonianze, l'uomo era sopra la cisterna quando c'è stata l'esplosione.