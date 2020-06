Ritorno all’Ancona, il dribbling di Pieroni: «Parliamo di cose più serie» | VIDEO

Il suo nome era stato accostato all’Anconitana per un eventuale e clamoroso ritorno in biancorosso. Ermanno Pieroni, ex patron ai tempi dell’ultima serie A e oggi direttore generale dell’Arezzo, ha glissato sulla domanda di un cronista che chiedeva quali fossero le sue intenzioni. «Ad Ancona andrà solo a mangiare il pesce?» ha chiesto, sibillino, il giornalista toscano. «Evitiamo, parliamo di cose più serie» ha risposto Pieroni. Il video dell'intervista di ArezzoNotizie.