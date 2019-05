C'è stato un testa a testa, ma nessuna sorpresa. Ancona si è risvegliata roccaforte PD nel giorno in cui la Lega si è presa le preferenze alle elezioni Europee anche nelle Marche (37,98%). Il capoluogo, insieme a Jesi, ha resistito l'avanzata verde e noi siamo stati in giro per provare a capire qual'è il segreto. Sempre con un pò di ironia.