Elezioni comunali 2019, come si vota: la guida video

Non sono affatto banali le modalità di voto perché, innanzi tutto ci sono 3 località (Montecarotto, Barbara e San Paolo di Jesi) dove si candida una unica lista, che decreterà il proprio sindaco solo ed esclusivamente se si recheranno alle urne il 50% + 1 degli aventi diritto al voto, pena il commissariamento. Inoltre nelle urne le regole cambiano a seconda del numero di abitanti delle città: per il sindaco se hanno più di 15mila abitanti (voto disgiunto) o meno di 15mila abitanti, per i consiglieri si divide tra comuni con meno di 5mila abitanti o più di 5mila.