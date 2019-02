Il 23 febbraio Ancona sarà chiamata alle urne per l'elezione dei Consigli Territoriali di Partecipazione. In città però in molti ne sono all'oscuro. Durante un giro in centro diversi anconetani sono rimasti sorpresi dalla chiamata alle urne e alla domanda sul significato e senso dei CTP hanno ammesso la propria disinformazione. Si può recuperare, ma il tempo è agli sgoccioli.