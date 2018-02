Elezioni Comunali, la Mancinelli si commuove durante la presentazione del programma - VIDEO

Durante l’intervento al ridotto delle Muse, per la presentazione del programma elettorale, il sindaco uscente ha ringraziato uno ad uno consiglieri e assessori della coalizione che l’hanno sostenuta nel governo cittadino. Poco dopo aver preso la parola Valeria Mancinelli, forse per la prima volta in cinque anni, ha ceduto alla commozione. Il suo lungo silenzio è stato riempito dagli applausi delle persone che hanno gremito la sala, tra cui diversi consiglieri comunali e la giunta quasi al completo.