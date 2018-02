Countdown elezioni, Lodolini (Pd): «Fatte leggi importanti e presto Quadrilatero completa» - VIDEO

Manca poco al voto. Noi abbiamo scelto 5 domande fondamentali per il territorio e di respiro nazionale, le abbiamo poste ai politici che si candidano nei collegi anconetani dando loro un tempo massimo di 5 minuti per 5 domande, dunque 1 minuto per rispondere ad ogni domanda. Ecco Emanuele Lodolini (Pd), che è candidato al collegio Uninominale della Camera per le Marche nei collegi di Ancona, Jesi e Fabriano a ed è il terzo intervistato da AnconaToday tra i politici che si candidano a rappresentare la provincia di Ancona e le Marche alle prossime elezioni politiche che si decideranno nelle urne il prossimo 4 marzo.