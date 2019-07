Si parte dalle rampe del Duomo per decollare e guardare San Ciriaco dall’Alto. Non siamo su un elicottero, molto meglio: è il drone di Diego Frulla (profilo Instagram @diegowanderlust77) che regala una vista mozzafiato sul Guasco e la zona del porto. San Ciriaco, la Fincantieri e in lontananza il Monte Conero. Un viaggio da sogno in meno di due minuti