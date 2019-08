Fausto vola su Ancona e la racconta in due minuti - GUARDA IL VIDEO

Un volo sulle bellezze di Ancona, dal Passetto al Duomo. Il video che lascia senza fiato è stato girato dal lettore Fausto Capalbo, un pilota professionale di droni e videomaker. Due minuti per ammirare la città come non l'avete mai vista e avvolta in un'atmosfera a dir poco magica.