Centrale dello spaccio all'Hotel House, il blitz della finanza - VIDEO

PORTO RECANATI - L'operazione denominata 'Half hand' è stata svolta dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Macerata. Le indagini hanno consentito di scoprire un'intensa attivita' di vendita di droghe "pesanti", prevalentemente eroina, organizzata all'interno dell'Hotel House di Porto Recanati. Gli accertamenti hanno permesso di risalire all'identita' dei responsabili e di ricostruire tutte le cessioni di stupefacenti, che ammontano a circa 7 chilogrammi di eroina e che hanno generato profitti per oltre 200mila euro. Inoltre è emerso come spesso fossero gli stessi pusher a contattare gli acquirenti, cambiando spesso utenza telefonica per evitare di essere rintracciati, con lo scopo di garantire una pronta "reperibilita'". Gli arresti sono 4.