Donna investita, Torrette contro la rotatoria - GUARDA IL VIDEO

Il quartiere di Torrette è ancora scossa dalla morte di Marisa Evangelisti, la donna di 85 anni investita da un tir all’altezza della rotatoria di via Conca. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio della polizia municipale, ma il fatto ha acceso nuovamente i riflettori sull’utilità e la sicurezza di quella rotatoria. Per alcuni la morte di Marisa è stata una tragica fatalità, per altri la vicinanza della stessa rotatoria alle strisce pedonali è stata una concausa della tragedia.