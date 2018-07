Omicidio di Chiaravalle, i carabinieri cercano l’arma del delitto – VIDEO 

I carabinieri entrano ed escono dalla palazzina di via Verdi 19 dove questa mattina Alfio Vichi ha trovato il corpo senza vita della moglie con una ferita da taglio alla gola. I militari, raggiunti nel pomeriggio dai Ris, hanno cercato a lungo l’arma nei dintorni della palazzina. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un tentativo di rapina finito male. Il marito della donna è stato ascoltato in caserma per diverse ore, ma al momento non risulta indagato.