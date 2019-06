Il ritrovamento del corpo di Elisa Ameli, la pensionata di 70 anni trovata senza vita in un dirupo di Camerata Picena insieme al suo cane. In via Croci i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Chiaravalle e Jesi, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale, hanno recintato l'area di ritrovamento per ricostruire con esattezza la dinamica che ha portato alla morte della donna e dell'animale.