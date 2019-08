"Un'altra Hit": Ancona si avvicina alla Sardegna per un' estate mozzafiato - VIDEO

C'è già chi, dopo averla scoltata su Youtube ha già deciso di farne la colonna sonora della propria vacanza. La musica è quella di Mattia Avello, alias "Dj Roma" ed è cantata da Lu Tony Man e Natty Sam (chitarra di Dj Puje). Il tormentone si chiama "Un'altra hit". Il video è stato realizzato da Francesco Novelli e Andrea Buccolini per la gran parte ad Ancona: si possono ammirare zone come Portonovo, la Lanterna Rossa a Marina Dorica, la bellissima vista dal Duomo insieme a bellissimi paesaggi della Sardegna, la terra natia di Natty Sam.

«Essendo una canzone caratterizzata da un sound estivo, ci piaceva l'idea di far vedere molto panorami marittimi e estivi- ha spiegato Dj Roma- ho avuto l'idea di portare la strumentazione in giro per questi splendidi posti, per poter dare un taglio al video come se la canzone fosse creata e composta all'esterno». Le scene in studio sono state girate al "Petrucci Studio" del Pinocchio, di Raffaele Petrucci. Dj Roma e Natty Sam cantano tra paesaggi stupendi evocando il senso di libertà e voglia di divertimento. Il messaggio del testo è nel ritornello, che invita l'ascoltatore a non portarsi dietro i problemi del passato e godersi l'estate in compagnia. Nel videoclip compaiono anche Benedetta Ballirano e il cantante Eldorado. La voce è stata registrata al Petrucci Studio del Pinocchio, dove sono state girate le scene di interni. Il Master è stato realizzato al Naive Studio Recording di Fano da Alessandro Ciuffetti. Il video è uscito il 5 Agosto su Youtube nel canale World Music Jam e la canzone è disponibile su Spotify, Itunes e tutto le piattaforme digitali.