Di Stefano inaugura la sede CasaPound e attacca il corteo antifascista: «Fanno pietà» - VIDEO

Dura replica del segretario nazionale di CasaPound Simone Di Stefano al corteo antifascista che nel pomeriggio ha attraversato le vie della città per protestare contro l’apertura della sede di via Jesi. «I cortei si fanno per i lavoratori, per le famiglie disagiate e per chiedere cose importanti. Farli per impedire l’apertura di movimenti politici regolari e che si candidano alle elezioni è una stupidagine. Li guardiamo con pietà». Per il coordinatore CasaPound Ancona, Emanuele Mazzieri, i manifestanti sono «burattini».