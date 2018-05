Di Maio prende la parola al comizio e arrivano i centri sociali: ecco i perché della protesta - VIDEO

Centri sociali in piazza durante il comizio di Luigi Di Maio per protestare contro di lui e il Movimento 5 Stelle e la Polizia crea un cordone di sicurezza che impedisce il contatto tra manifestanti. Quello di ieri sera è stato un blitz da parte di una 30ina di manifestanti per protestare conto l’accordo di Governo che in questi giorni sta prendendo vita tra Movimento e la Lega di Matteo Salvini. I militanti dei centri sociali hanno voluto far sentire la propria voce sull'accordo Lega-Movimento 5 Stelle - SERVIZIO DI GINO BOVE E STEFANO PAGLIARINI.