In occasione del comizio in piazza Roma del leader M5S, Luigi Di Maio, abbiamo chiesto agli elettori se vedono di buon occhio un governo con la Lega ed eventualmente perché. Queste sono le risposte che abbiamo raccolto poco prima che Di Maio salisse sul palco per sostenere la candidatura a sindaco di Daniela Diomedi - SERVIZIO DI GINO BOVE.