Frigoriferi abbandonati insieme a cassettiere e librerie demolite, buone solo per permettere alle lucertole di prendere il sole delle 11. Le immagini di quello che i residenti della zona hanno trovato oggi in via della Circonvallazione, a due passi da uno dei parchi più belli di Ancona. Nessuno accusa il vicino di casa, neppure fuori microfono, anzi alcuni residenti sostengono di aver visto veicoli fermarsi e scaricare rifiuti più di una volta.