Evoluzioni da brividi nello skate park da incubo | VIDEO

I ragazzi che abitualmente frequentano lo skate park di via Cambi raccontano cosa significa fare evoluzioni su una pista piccola e pericolosa. Un pomeriggio con gli skaters del gruppo “Big Air” che ad Osimo organizza manifestazioni di carattere nazionale e non solo. Ad Ancona, spiegano, non è possibile tra spazi ridotti, grate che rischiano di trasformarsi in rasoi e buche. Si cade spesso. La manutenzione del Comune manca e allora sono i ragazzi a tirare fuori soldi e olio di gomito per rendere le cose appena funzionali. Per quanto possibile.

La colonna sonora del video, "Muretti", è stata composta dal gruppo anconetano "Stasera a cena". La voce è quella del cantante e skater Francesco Maria Agostinelli, con l'accompagnamento di Federico Giungi e Luca Recanatini.