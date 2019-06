Emergenza verde: la giungla dei bambini - GUARDA IL VIDEO

Il parco di via Zazzini, a Collemarino non è nuovo a segnalazioni di degrado ma la situazione delle erbacce è diventata ormai un' emergenza. I pochi giochi rimasti a disposizione dei bambini del quartiere sono accessibili solo in teoria. La foresta che si è impadronita del parco permette a malapena di vedere l'altalena in lontananza. Altalena la cui ultima manutenzione è stata effettuata da Giorgio Massaccesi, uno dei residenti che ha descritto le condizioni del parco. L'assessore comunale alle manutenzioni, Stefano Foresi, ha spiegato che con l'arrivo effettivo della bella stagione ripartirà la manutenzione a cominciare dai parchi vicino scuole e asili. Questione di giorni, al massimo di settimane.