De Magistris sostiene Francesco Rubini, il videomessaggio del sindaco di Napoli

«Se ci uniamo possiamo costruire un’Italia più coesa, valorizzando allo stesso tempo le sue autonomie e le sue differenze»: con queste parole d’incitamento il magistrato Luigi De Magistris, sindaco di Napoli da 7 anni, lancia la volata del giovane praticante avvocato Francesco Rubini, candidato sindaco di Ancona.

In un videomessaggio di un minuto e mezzo, diffuso in rete, uno dei più grandi protagonisti della vita politica italiana dell’ultimo decennio porta il sostegno del suo movimento Dema, Democrazia e autonomia, alla candidatura di Rubini, «un giovane con già un’esperienza politica in città sulle spalle per la difesa del territorio e dei beni comuni, per il cambiamento e la partecipazione dal basso». De Magistris guarda alla dimensione nazionale in cui Ancona potrebbe giocare un importante ruolo di «connessione con altri laboratori politici in giro per l’Italia», perché «è importante unire le esperienze in difesa dei nostri territori, delle nostre città, delle nostre comunità, contro le politiche delle diseguaglianze, delle oppressioni degli enti locali».

Se Rubini vincerà ad Ancona, per De Magistris, si potranno «liberare energie e organizzare esperienze dove il popolo protagonista del proprio territorio sia sempre più impegnato e responsabile per uno sviluppo compatibile con l’ambiente, che crei giustizia sociale e un viver meglio, rispetto a chi, in questi anni, ha prodotto politiche di strangolamento finanziario e di gabbie normative».«Se ci uniamo in tanti - conclude il sindaco di Napoli, che appena fu eletto ripubblicizzò l’azienda idrica locale, la più grande d’Europa ad essere ripubblicizzata, dopo quella di Parigi - potremo andare lontano».

Il 7 giugno saranno ad Ancona per sostenere Rubini anche Giorgio Montanini, ribattezzatosi per l’occasione “Amico pubblico” di Altra Idea di Città, rovesciando il titolo dello show che lo ha reso celebre, “Nemico pubblico”, e Monica Di Sisto, vicepresidente di FairWatch, organizzazione non governativa attiva nella cooperazione internazionale su ambiente e clima, monitoraggio, corsi di formazione per le organizzazioni del commercio equo e solidale e per gli operatori del terzo settore.