“Alba Lunare”, il video rap girato tra Pinocchio e Pietralacroce – VIDEO 

Matteo Dazj è un 24enne anconetano che ha scoperto la musica rap come antidoto all’inquietudine. Da teenager soffriva il non riuscire a sapere quale fosse il suo posto nel mondo, oggi è certo: «Continuerò a fare musica rap e a raccontare me stesso». “Alba Lunare”, dedicato al rapport con la famiglia, è il terzo singolo che ha dato il nome a questo videoclip girato tra il Pinocchio, quartiere dell’artista, e il Forte Altavilla di Pietralacroce. Matteo è anche volontario in una comunità minorile e, tra I vari impegni, insegna il rap ai ragazzi. Due di loro pubblicheranno presto un mixtape.