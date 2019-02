Il gesto dell'ombrello per depistare i poliziotti, la beffa è solo per lui - VIDEO

Era ricercato per maltrattamenti ed atti persecutori, si era rifugiato in Slovenia e tramite un social network ha diffuso un video in cui sosteneva di trovarsi in Bulgaria. Il 58enne latitante arresatto dalla squadra Mobile, Interpol e polizia slovena sabato scorso a Lubiana, sperava di farsi gioco degli investigatori con questo video. “Eccoci qua, ragazzi un saluto dalla Bulgaria, attaccatati al c…o e portalo via”, ha detto il cuoco anconetano mentre è indaffarato ai fornelli. Parole alle quali ha seguito il gesto dell'ombrello. Ad essere beffato però è stato proprio lui, finito in manette e in attesa di estradizione.