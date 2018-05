Tipicità in blu, cucinare a bordo durante la regata: i maccheroni di Jarami – VIDEO 

Cucinare per una sfida gastronomica durante una regata velica? E’ possibile e noi abbiamo visto cosa si può creare ai fornelli di una barca a vela lanciata con il vento in poppa. Lo skipper e chef Alessandro, il volto storico della vela anconetana Paolo Cori e l’equipaggio di “Jarami” ci hanno ospitato a bordo ed ecco com’è andata tra cime e padelle. La sfida tra 15 imbracazioni, velica e culinaria, si chiamava "Sailing chef" e faceva parte del programma del festival Tipicità in blu.