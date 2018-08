Crollo ponte Genova, c'erano anche i vigili del fuoco dorici: nucleo cinofili in azione - VIDEO

Galassia, Desmo e Kira sono border collie. Marley è un labrador mentre Hero è un pastore tedesco. In comune hanno quattro zampe e un super fiuto per aiutare i vigili del fuoco nelle operazioni di ricerca e soccorso dei sopravvissuti. C'erano anche loro, nei giorni scorsi, nell'inferno di calcestruzzo sul Polcevera, dopo il disastroso crollo del Ponte Morandi a Genova. Cinque cani molecolari, con i loro rispettivi conduttori dei vigili del fuoco di Ancona, che hanno lavorato di notte e di giorno per cercare di salvare vite umane o, purtroppo, recuperare salme da restituire a una famiglia disperata.