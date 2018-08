«Attenzione alla fatica in acqua», i consigli utili della Croce Rossa - VIDEO

Quando si è in acqua non si avverte la sudorazione e quindi è più complicato percerpire il reale affaticamento del proprio corpo. E' questo il messaggio lanciato nel nuovo spot della Croce Rossa, dove un uomo si avventura in un bagno al largo con il rischio di non riuscire a far ritorno. Lo spot fa parte della campagna "Estate Sicura", volta a consigliare i comportamenti idonei per vivere il mare senza nessun rischio.