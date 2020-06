Soccorso da ridere con il milite improvvisato: che spasso lo spot della Croce Gialla | VIDEO

Tre ambulanze negli ultimi due anni acquistate con i proventi arrivati dal 5X1000. Ecco come ha speso la Croce Gialla di Ancona i soldi arrivati dagli anconetani. Mezzi che al momento fanno servizio in città e vengono messi a disposizione 24 ore su 24 della centrale operativa del 118. I veicoli, dopo cinque anni dall’immatricolazione, vengono declassati e resi non più idonei al servizio di emergenza: «ma grazie all’amore degli anconetani la Croce Gialla riesce sempre a mantenere un ottimo livello assistenziale- scrive la Onlus in una nota- nell’anno del 120°anniversario, i cui festeggiamenti a causa del Covid 19 sono stati rinviati, un personaggio come Stefano Ranucci in arte “rana” non ha esitato a mettersi a disposizione della Croce Gialla di Ancona per realizzare questo video a dir poco divertente ma che invita gli stessi anconetani a devolvere proprio il 5X1000 alla stessa Croce Gialla di Ancona».