Un corto per i bimbi cardiopatici: la sala operatoria più pazza del mondo| VIDEO

L’associazione "Un battito di ali" e il "Comitato genitori bambini cardiopatici" hanno messo in scena un nuovo video. Walter Caccioppola ha ideato una storia che ha previsto il coinvolgimento di artisti d’eccezione come Andrea Bartola , attore, regista ed educatore, Natascia Zanni operatrice teatrale del Teatro del Canguro attori professionisti ma anche di attori speciali come il dottor Marco Pozzi Primario del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica e congenita di Ancona e la piccola Ginevra con la sua mamma Stefania. Con la collaborazione di Alessandro Silenzi e Massimiliano Pierantoni, che hanno curato le riprese e il montaggio, il video ha preso forma. Piccolo particolare, il set. La clinica Veterinaria di Posatora ha ospitato per un giorno troupe e attori per portare avanti il lavoro in sicurezza. «Questo video rappresenta il lavoro di squadra che caratterizza tutte le attività e i progetti messi in campo dall’associazione Un Battito di ali e dal Comitato genitori bambini cardiopatici – sostiene la Presidente Valentina Felici- Grazie alla partecipazione attiva del Primario, il dr. Marco Pozzi e la collaborazione con il personale medico infermieristico possiamo realizzare progetti efficaci per i bimbi dal cuore birichino e le loro famiglie».

«Il video sosterrà la raccolta fondi per tutte le attività - interviene Annalisa Cannarozzo , responsabile dei progetti delle associazioni - che affiancano le eccellenti cure del reparto di Cardiochirurgia pediatrica e congenita. Aggiungiamo delle terapie speciali come il gioco. Nelle corsie pediatriche il gioco è fondamentale e deve essere svolto da personale preparato e competente in grado di accogliere, ascoltare tutte le emozioni presenti sia nel bambino che nella famiglia che lo assiste e dargli un significato diverso. Quello che il nostro dottor Pupozzi svolge quotidianamente in reparto. Dall’indagine di gradimento che accompagna ogni nostro progetto vediamo come il 90 % delle famiglie dimesse esprime giudizi positivi circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati». «Per i nostri figli- continua la Presidente Felici- vogliamo il meglio, il meglio delle cure e il meglio dell’assistenza. Tutte cose che troviamo nel centro diretto dal dottor Pozzi e possiamo solo aggiungere il meglio del gioco, dell’ascolto empatico e della riabilitazione psico-fisica. Anche nel video abbiamo voluto il meglio coinvolgendo grandi artisti e professionisti che hanno messo il cuore».