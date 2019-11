Bufera corruzione in Comune, parla la città: «Poca fiducia nell'amministrazione, ma no giustizialismo» | VIDEO

Il terremoto giudiziario che ha sconvolto il Comune di Ancona è l'argomento del giorno tra le vie della città. Oltre al geometra comunale, arrestato con l'accusa di corruzione aggravata, sono finiti nel registro degli indagati anche imprenditori, dipendenti pubblici e 4 assessori: 30 le persone coinvolte in totale, ma per quanto riguarda gli assessori: è giusto che restino al loro posto, oppure è opportuno un loro passo indietro in attesa che la magistratura accerti l'impianto accusatorio? E più in generale, il blitz di ieri mattina ha minato la fiducia della città nell'amministrazione Mancinelli? Le risposte degli anconetani.