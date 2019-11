Corruzione in Comune, la polizia dentro gli uffici di Palazzo del Popolo | VIDEO

Il momento del blitz della squadra Mobile di Ancona e della polizia municipale in alcuni uffici al quarto piano del palazzo comunale. In manette sono finiti un dipendente pubblico e 4 imprenditori edili con l'accusa di corruzione aggravata. In totale sono 30 le persone indagate a vario titolo. Sotto la lente della magistratura sono finiti diversi interventi di ristrutturazione e riqualificazione che hanno riguardato varie strutture pubbliche tra cui i laghetti del Passetto, cimiteri e parcheggi. Le immagini delle perquisizioni e i dettagli dell' operazione spiegata dal capo della Mobile anconetana, Carlo Pinto.