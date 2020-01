Coronavirus, ad Ancona è psicosi: «Finite le scorte di mascherine» | VIDEO

Non c’è nessuna emergenza coronavirus in città, ma la psicosi ormai si è diffusa. Le farmacie di Ancona sono subissate da richieste di mascherine protettive e disinfettanti, al punto che nei magazzini è già finita la scorta. Nei giorni scorsi sono state vendute decine di maschere e tra i clienti c’è chi non ha fatto mistero di temere il famigerato virus cinese. Le richieste arrivano da gente che frequenta abitualmente luoghi affollati. I farmacisti raccontano il momento attuale e tranquillizzano la clientela. Il servizio video.