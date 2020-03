Ospedale emergenza, Ceriscioli: «Sarà il più grande centro di Rianimazione, ma serve vostro aiuto» | VIDEO

Un traghetto o il Palaindoor ospiteranno i 100 posti letto della terapia intensiva d'emergenza. Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, dopo l'incontro e il sopralluogo con Guido Bertolaso. «Sarà la più grande reparto di rianimazione delle Marche- ha detto Ceriscioli. L'opzione della nave ha come vantaggio la funzionalità, in quanto può essere spostata altrove, anche in regioni più lontane che in un secondo tempo dovessero averne bisogno. Nel Palaindoor d’altra parte, la struttura sarebbe realizzata dentro un’altra struttura, quindi al netto dei costi tecnologici, impiantistici e di allestimento. L’impianto sportivo è inoltre strategicamente vicino all’Inrca, quindi necessiterebbe di meno attrezzature perché vicino a servizi sanitari strategici. La scelta - conclude il presidente Ceriscioli - avverrà nel giro di 24 ore in base alle valutazioni che faremo con Bertolaso e il suo staff. Come al solito noi lavoriamo su numeri che ancora non ci sono, ma sono quelli che potrebbero essere da qui ad una settimana o dieci giorni. Aver messo in moto questa macchina aiuterà tutto il sistema nella fase più acuta. Poi lavoriamo anche sul resto: sui tamponi, sulle persone che stanno a casa, sulle strutture in uscita. Stiamo facendo un lavoro che cerca di coprire tutti gli aspetti dell’emergenza».



