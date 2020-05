Voglia di spiaggia, ma neanche troppo: litorale deserto nel giorno della riapertura | VIDEO

Sono stati pochi gli anconetani che quest'oggi hanno approfittato della prima apertura delle spiagge per passeggiate. Quei pochi però sono stati tutti rispettosi delle regole, soprattutto del distanziamento interpersonale. Lo rende noto la Polizia locale di Ancona che anche ha proceduto ai controlli in città e sul litorale dorico. Tra Portonovo e Palombina, passando per il Passetto, c'era poca gente che passeggiava o correva in spiaggia nonostante il meteo quasi estivo.

Per quanto riguarda la città, alle 17 di oggi erano stati sottoposti a verifica 114 attività commerciali, 11 parchi, un cimitero, 11 spiagge, 7 mercati, due aree verdi e un area giochi, 8 stabilimenti balneari. Nessuna sanzione.